Друг Ефремова рассказал о ночных «прогулках» актера под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов не собирается скрываться, поэтому «гуляет» по ночам у окна. Ему необходим свежий воздух из-за проблем со здоровьем. Ранее Пресненский суд отказал Ефремову в прогулках, поэтому адвокат Эльман Пашаев подал жалобу.

«Можно сказать — гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически — на нем же браслет электронный», — рассказал сайту kp.ru друг актера.

Днем Ефремов к окну не подходит из-за чрезмерного внимания к своей персоне, поэтому «гуляет» он, когда стемнеет.

На прошлой неделе Ефремову стало плохо во время очередного судебного заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Его увезли в больницу и поставили диагноз «инсульт».

Ефремов на своем внедорожнике врезался 8 июня в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после аварии. Ефремова поместили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.