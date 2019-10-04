Наталья Бочкарева слегла после скандала с наркотиками. Сообщалось, что актрису задержали с кокаином. Как рассказал «360» друг артистки Андрей Ковалев, звезда сериала «Счастливы вместе» плохо себя чувствует и даже не встает с постели.

По его словам, после инцидента у Бочкаревой парализовало лицо. Сейчас она находится в Москве под присмотром супруга.

Появилось новое видео задержания Бочкаревой с кокаином Подробнее

«Она плохо очень себя чувствует. Парализовало пол-лица, температура — 40. Она лежит дома и не встает, даже близких людей не принимает там у себя», — поделился Ковалев.

Он добавил, что, несмотря на тяжелое состояние актрисы, ее дом продолжают штурмовать журналисты. Но на порог представителей СМИ не пускают.

«Весь подъезд забили. Я отправил туда шесть человек (охраны — прим. ред.), чтобы выгоняли из-подъезда», — сказал друг Бочкаревой.

Возможность такой реакции актрисы на произошедшее подтвердил и режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов. Он рассказал «360», что про недуг Бочкаревой еще не слышал, но отметил, что у актрис и всех женщин нервная система более подвижная.

«Мне кажется, что из-за той шумихи, которая поднялась вокруг, такой огласки мощной и давления. С любым человеком может произойти все что угодно», — сказал Дронов.

Актриса попала в центр обсуждений после появления в Сети видео с задержанием полицейскими якобы Бочкаревой. На кадрах женщина представляется и достает пакетик с наркотиками. Сама актриса заявила, что ролик смонтирован, и свою причастность отрицает.