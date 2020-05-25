Дроздов призвал чаще показывать рисунки птиц из Красной книги

«Правильно сделали. Это важно для сохранения редких видов. Дубровник — это у нас вроде воробья, он становится редким и людей побаивается. Клуша — это громадная чайка. Несмотря на название — это крупная чайка. А красношейную поганку вообще надо беречь. Правда, название дурацкое. Это водная птица, которая прекрасно ныряет», — пояснил Дроздов.

Он подчеркнул, что птиц нужно беречь.

«Поэтому правильно, что их внесли в Красную книгу. Она земноводная, красивая птичка, когда плывет, почти одна шейка торчит. Они очень хорошо ныряют: возьмут, занырнут и вы думаете „куда делась?“, а она вынырнет через 50 метров», — добавил зоолог.

По словам ученого, редких птиц нужно рисовать и чаще показывать гражданам.