Дроздов объяснил плюсы охотничьих туров на камчатского медведя

Биолог, экс-ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов обсудил с «Ридусом» предложение об эксклюзивной охоте на камчатского бурого медведя, которое вызвало недовольство у пользователей Сети.

Дроздов выразил сожаление, что в некоторых местах бурый медведь становится слишком многочисленным, и его приходится объявлять животным, на которое можно охотиться.

«Это нам с вами в городе хорошо рассуждать, а если вы живете рядом с ними, на опушке, и они заходят полакомиться домашней скотинкой» — заметил собеседник издания.

Он рассказал, что его знакомый биолог погиб в результате нападения медведя в Кроноцком заповеднике.

«Лучше так, чем просто поручить служащему заповедника отстрелять медведя, который оказался ненужным и вредным для экосистемы и опасным для человека», — пояснил биолог.