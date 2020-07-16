Дроздов: лиса не представляет для человека никакой опасности

«Никакой опасности для человека лиса не представляет. Главное, не гонять палками, не кидать камнями и не проявлять никакой агрессии. Лучше доброжелательно пройти мимо», — пояснил специалист.

Он напомнил, что животное может быть переносчиком болезней, поэтому стоит при встрече с ним быть осторожным. Не надо подзывать лису, гладить ее, поскольку она может укусить.

Ранее стало известно, что за первое полугодие нынешнего года специалисты государственной ветеринарной службы подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия отобрали более 50 проб биоматериала для исследования болезней лошадей.

«В профилактических целях нашими ветврачами выполняются диагностические исследования сыворотки крови лошадей на инфекционные заболевания. С начала года отобрано более 50 проб», — обратил внимание министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.