Дроны начали использовать для выявления нарушений ПДД в России

Сотрудники ГИБДД и Росгвардии начали использовать беспилотники для выявления нарушений правил дорожного движения. Дроны подняли в воздух в 17 регионах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

БПЛА сейчас применяют в Адыгее, Бурятии, Татарстане, Ингушетии и Удмуртии. За нарушителями ПДД следят с воздуха в Краснодарском, Красноярском, Забайкальском и Пермском краях. Техническую новинку тестируют также в Амурской, Воронежской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Омской и Ростовской областях и в Москве.

«Во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В ведомстве уточнили, что дроны помогут выявить нарушителей, которые выезжают на встречку через сплошную. По словам собеседника ТАСС, информацию беспилотники передают нарядам ДПС напрямую. Нововведение используют на аварийно-опасных участках дорог, где нет автоматических комплексов фотовидеофиксации.

По данным МВД, водителей будут предупреждать о контроле дорожного движения с воздуха через СМИ. Также на дорогах начали появляться информационные щиты, которые устанавливают региональные власти и владельцы автомобильных дорог.