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    05 апреля 2021, 17:56

    Дроны будут патрулировать территорию челябинского нацпарка

    Артур Блянихов

    В Челябинской области территорию национального парка «Таганай» будут патрулировать два квадрокоптера. Об этом сообщил «Царьград».

    Отмечается, что таким образом нацпарк готовится к сезону лесных пожаров. Дроны, оснащенные тепловизорами, будут летать над территорией «Таганая» для обнаружения возможных возгораний.

    «Теперь возгорание можно будет обнаружить буквально в зародыше — по повышению температуры. И сразу же начать ликвидацию», — обратили внимание в пресс-службе нацпарка.