Дроны будут патрулировать территорию челябинского нацпарка

В Челябинской области территорию национального парка «Таганай» будут патрулировать два квадрокоптера. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что таким образом нацпарк готовится к сезону лесных пожаров. Дроны, оснащенные тепловизорами, будут летать над территорией «Таганая» для обнаружения возможных возгораний.

«Теперь возгорание можно будет обнаружить буквально в зародыше — по повышению температуры. И сразу же начать ликвидацию», — обратили внимание в пресс-службе нацпарка.