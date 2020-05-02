Дрифтеры Петербурга устроили крупнейший сход с начала пандемии

По данным издания, за организацией тусовки на Крестовском стоит одно из субкультурных объединений дрифтеров, гонщиков и любителей красивых машин.

Всю ночь здесь играет музыка, пьют кофе, который продается прямо из машин. Участники заказывают еду с доставкой. Ни о каком соблюдении дистанции здесь речи нет.

При этом в Северной столице действует режим повышенной готовности, который губернатор Александр Беглов продлил до 11 мая включительно.

Так, запрещены проведения массовых и спортивных мероприятий, курение кальяна на улице. Гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты и сохранять дистанцию.

При этом без особых надобностей дом покидать не стоит. За нарушение самоизоляции предусмотрен штраф четыре тысячи рублей, а если нарушитель использовал транспортное средство, то пять тысяч рублей.

Полиция в Петербурге действует строже, чем в других городах. За апрель в городе составили 1500 протоколов за нарушения действующего режима. Под штраф попал даже музыкант Максим Леонидов. Его задержали в безлюдном Шуваловском парке. По мнению депутата Заксобрания Петербурга, штраф можно обжаловать, так как его выписали незаконно.