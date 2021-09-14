Древний железный меч скифской эпохи нашли в пункте металлолома в Сибири

Новосибирские археологи нашли в пункте металлолома на юге Красноярского края древний железный меч. Ученые считают, что оружие относится к скифской эпохе. Об этом сообщило издание «Наука в Сибири».

«Характеристики артефакта, длина которого составляет 59,5 сантиметра, позволили отнести его к типу коротких мечей. По мнению ученых, скорее всего, артефакт имеет импортное происхождение и был изготовлен в V–IV веках до нашей эры, но не исключили, что это мог быть местный „экспериментальный“ образец конца III–II веков до нашей эры», — сказано в сообщении.

Археологи заявили, что артефакт нужно классифицировать как короткий меч. Ведь такие клинки были эффективны при защите головы и туловища и нанесении рубящих ударов. С помощью такого оружия в ближнем бою можно было наносить колющие удары.

Исследователи добавили, что длина рукояти меча восемь сантиметров. Это очень мало, поскольку ширина ладони взрослого мужчины составляет примерно 12 сантиметров. Поэтому, по всей видимости, для применения меча в бою использовали хват овергард.