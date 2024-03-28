Общество 28 марта 2024, 18:41 Древний изолированный остров нашли в Австралии

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Примерно в 60 километрах от региона Пилбара в Австралии археологи нашли изолированный остров Барроу, который сохранил свидетельства жизни аборигенов. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на журнал Quaternary Science Reviews.

Ученые выяснили, что после таяния ледников остров оказался отрезанным от внешнего мира. Таким образом он стал своего рода капсулой времени, по которой можно определить изменения в укладе жизни аборигенов.

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«Благодаря этой „капсуле времени“ ученые смогли узнать, что с повышением уровня моря менялся рацион аборигенов. Они стали употреблять в пищу больше моллюсков, крабов, черепах и рыбы», — говорится в исследовании.

Кроме того, обитатели острава стали чаще использовать при производстве орудий раковины моллюсков.

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