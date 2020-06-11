Древнее захоронение обнаружили в Омской области

Реконструкцию одного из домов культуры в Омской области пришлось остановить. Рабочие раскопали на его территории захоронение. Останки пробыли в земле минимум 300 лет.

Могилу случайно разрыли утром 10 июня в центре города Тары, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Гроб, которым послужил цельный ствол дерева, находился на глубине четырех метров.

Источник фото: СК РФ по Омской области

В двухметровом «саркофаге» нашли человеческие кости. По предварительной версии, захоронению не менее 300 лет. Оно находится в историческом центре города, недалеко от реки Аркарки. Раньше здесь стояла церковь, поэтому погребенный может оказаться священнослужителем.

Источник фото: СК РФ по Омской области

Останки отправили на экспертизу, которая поможет установить причину смерти. Внешний осмотр не выявил на костях каких-либо повреждений. Идет доследственная проверка.

В мае в крымской пещере «Таврида» обнаружили останки древних волков. Примерный возраст животных определили по зубам — им около 1,5-1,8 миллиона лет.