Древнее захоронение обнаружили в Омской области
Могилу случайно разрыли утром 10 июня в центре города Тары, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Гроб, которым послужил цельный ствол дерева, находился на глубине четырех метров.
В двухметровом «саркофаге» нашли человеческие кости. По предварительной версии, захоронению не менее 300 лет. Оно находится в историческом центре города, недалеко от реки Аркарки. Раньше здесь стояла церковь, поэтому погребенный может оказаться священнослужителем.
Останки отправили на экспертизу, которая поможет установить причину смерти. Внешний осмотр не выявил на костях каких-либо повреждений. Идет доследственная проверка.
В мае в крымской пещере «Таврида» обнаружили останки древних волков. Примерный возраст животных определили по зубам — им около 1,5-1,8 миллиона лет.