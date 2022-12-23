Общество 23 декабря 2022, 15:51 Дрессировщица Фарричелли рассказала, как успокоить собаку во время фейерверков Дрессировщица Фарричелли: чтобы успокоить собаку во время фейерверков, нужно закрыть шторы

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Дрессировщица Адриенна Фарричелли дала несколько советов, которые помогут успокоить собаку во время фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом сообщило издание «Профиль» со ссылкой на Pethelpful.

Во-первых, лучше всего находиться рядом с испуганным питомцем. Присутствие хозяина поможет ему справиться со стрессом. Но трогать животное или брать на руки не стоит, уточнила дрессировщица. По ее словам, многие собаки не любят, когда к ним прикасаются или лишают возможности убежать в такие моменты. Во-вторых, следует задернуть шторы, чтобы питомец не видел вспышек салюта, уточнило ИА Nation News.

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Также звуки фейерверков можно замаскировать при помощи музыки. Для этого подойдет ритмичная песня, включенная достаточно громко, пояснила Фарричелли. Еще один способ — дать собаке успокаивающее средство. Питомец должен принимать его за несколько дней до новогодней ночи и строго после консультации с ветеринаром.

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Кроме того, можно заранее приучить животное к громким звукам. Для этого нужно включать аудиозапись со взрывами салютов, сначала тихо, а потом все громче. Важно давать собаке лакомство, если она перестает пугаться. Но если страх никуда не уходит даже спустя несколько тренировок, лучше от них отказаться, заключила Фарричелли.