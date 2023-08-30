Общество 30 августа 2023, 19:04 Дрессировщик Куклачев рассказал, что бойцы СВО заводят животных на передовой для снятия стресса

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Многие бойцы, которые принимают участие в СВО, заводят на передовой животных, о которых заботятся — например, котов и собак. Все дело в том, что питомцы — как бальзам для души военнослужащих. Об этом «Абзацу» рассказал дрессировщик кошек, клоун, режиссер Дмитрий Куклачев.

По его словам, к нему нередко обращаются из зоны проведения СВО с вопросами об уходе за котятами. Часто спрашивают о том, как приучить питомца не пугаться громких звуков. Но такого способа нет, единственное, что можно сделать, — это перевезти животное в более спокойное место. Но бойцы не хотят расставаться с питомцами и заводят себе «котов полка».

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«Кошка — это наш бальзам для души, это то животное, которое чувствует наше состояние независимо от того, какие мы», — объяснил Куклачев.

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