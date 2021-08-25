Дразнивший собак кот ушел от административки в Ленобласти

Жительница деревни в Ленинградской области объявила войну соседскому коту, заявив, что он якобы каждую ночь пробирается к ней на участок и дразнит собак, а те начинают гавкать и не дают заснуть. Женщина пожаловалась на питомца сельской администрации, сообщил РЕН ТВ.

Кот Пушок живет в доме через дорогу. В его распоряжении целый участок на девять соток, а за ним еще целое поле. Но соседка считает, что раз это домашнее животное, значит, его должны содержать дома. Как минимум, он не должен бегать к ней на участок и дразнить собак.

Женщина решила, что кот специально портит ей жизнь, и в отчаянии нажаловалась на Пушка в сельскую администрацию, но там заявление на кота никого не удивило, ведь в прошлом году уже разбирались с курицами, которые топтались на чужом участке.

Хозяин Пушка отверг все обвинения. Он сказал, что его любимец очень дружелюбный, не покушается даже на домашнюю птицу, и тем более не интересуется собаками. Мужчина предположил, что кот тут ни при чем. Он подозревает, что соседка просто решила отомстить ему за старое. Ведь когда она поселилась у них в деревне, он сам первый на нее пожаловался, потому что она завела у себя целый зоопарк — и собак, и свиней, и индюков.

Но все обвинения с Пушка все-таки сняли. Соседка не представила никаких доказательств, что он нарушает закон. Ведь в Ленобласти за перемещения питомцев за пределы места содержания могут оштрафовать на три тысячи рублей.

Ранее зоозащитники обвинили Юрия Куклачева в том, что он отказался забрать себе спасенного из-под асфальта кота.