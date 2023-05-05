Общество 05 мая 2023, 21:39 Драматурга Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма Суд в Москве арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма до 4 июля РИА «Новости»

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Российского драматурга Светлану Петрийчук арестовали до 4 июля по делу об оправдании терроризма, сообщил ТАСС. Решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы.

Драматурга просили отправить в СИЗО — по мнению следствия, Петрийчук могла скрыться. Подозреваемая ответила, что не собирается делать этого, ведь у нее изъяли загранпаспорт, и теперь она не может уехать за границу. Адвокат попросил отправить свою подзащитную под домашний арест или отпустить под залог в размере 600 тысяч рублей.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — вынесла решение судья Наталья Чепрасова.

Против драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом послужила премьера их спектакля «Финист Ясный Сокол». Герои постановки решили выйти замуж за представителей радикальных исламских движений, что привлекло внимание СК. Днем 5 мая суд арестовал и Евгению Беркович.