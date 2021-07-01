Драматург Ксения Драгунская скончалась от внезапной и тяжелой болезни

Дочь писателя Виктора Драгунского Ксения умерла от внезапной, но тяжелой болезни. Об этом написал ее брат Денис на странице в Facebook, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Денис Драгунский добавил, что вся информация о дате и месте прощания с его сестрой появится немного позже.

Ксения Драгунская — российский драматург и прозаик. Она занимала должность первого руководителя экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества «Книгуру».