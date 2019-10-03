Драку в московской школе назвали бойцовским клубом. Полиция начала проверку

Telegram-канал Baza показал кадры драки около одной из московских школ. Авторы поста назвали ее бойцовским клубом, где делают ставки. Опубликованным в Сети видео заинтересовались правоохранители и организовали проверку, сообщили «360» в пресс-службе МВД.

Одноклассники забуллили московского школьника, окунув его в унитаз Подробнее

«В полицию поступило заявление о конфликте учеников одной из школ Западного округа Москвы. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.

Речь идет о ролике, снятом одной из учениц школы №97. Видео появилось у Telegram-канала Baza. На кадрах дралась толпа школьников, а все происходящее снимали на мобильные телефоны другие участники потасовки.

По информации канала, именно так проходили встречи бойцовского клуба, который организовали старшеклассники. Они собирали учеников пятых и шестых классов, устраивали побоища и делали ставки.