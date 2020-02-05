Драку петербуржцев из-за остатков порошка в Spar сняли на видео

Распродажа остатков товаров в магазине Spar в Санкт-Петербурге стала поводом для драки. Люди не поделили бытовую химию, которая стояла в коробках из-под фруктов.

Привлекательные цены заставили посетителей магазина на улице Коллонтай толкать друг друга. На видео, которое разместил телеканал Piter.TV, пришедшие в Spar толпой набросились на остатки порошка и моющих средств.

Кому-то отдавили ноги, другие решили выбраться из толпы, поскольку «ничего хорошего там нет».

Когда давка закончилась, под ногами покупателей остались одиноко лежать несколько упаковок порошка и других бытовых средств.

Магазины сети Spar принадлежат Торговому дому «Интерторг». Из-за долгов супермаркеты закрываются, а продукты и прочий товар распродают по бросовым ценам. В торговых залах из-за этого царит хаос. Некоторые даже умудряются не платить.