    24 июня 2020, 14:08

    Драку депутатов Саратовской облдумы сняли на видео

    Анатолий Минкин

    Конфликт депутатов в Саратовской областной думе перерос в массовую потасовку, которая завершилась боем один на один депутата от «Единой России» Дениса Чернышевского и коммунистом Николаем Бондаренко. «Никогда не думал, что на шестом десятке придется вспоминать дворовые навыки для физической защиты своих коллег», — написал на своей странице в Facebook Чернышевский.

    Конфликт в парламенте начался с того, что коммунист Николай Бондаренко начал снимать на телефон и комментировать выступление депутата от «Единой России». Когда его попросили прекратить, он начал оскорблять оппонентов. Такого поведения не стерпел единоросс Анатолий Ципящук, который ударил «оператора» бутылкой с водой. Видео начавшейся драки появилось в Сети.

    На опубликованных кадрах видно, как Бондаренко поднимается на трибуну, чтобы начать выяснять отношения. Но в этот момент его коллеги по партии начинают поливать единоросса водой. Вниз спускается Дмитрий Чернышевский, которого также обливают. Все это перерастает в массовую драку.

    Сам Дмитрий Чернышевский на своей странице в Facebook написал, что все началось с истерики коммунистов по поводу флажков с государственной символикой, которые «Единая Россия» выставила в зале заседаний.

    «Закончилось нападением вконец потерявшего берега Николая Бондаренко на депутата Анатолия Ципящука, который ему по возрасту в отцы годится», — отметил депутат.

    По его словам, в таком поведении депутатов велика вина председателя областной думы, который на требование пресечь такое поведение депутатов заявил, что подаст заявление в мандатную комиссию, но никаких мер принято не было. В итоге все переросло в потасовку.

    «Когда я увидел, как он набросился на совсем не молодого Анатолия Федоровича Ципящука, пришлось вмешаться и жестко остановить потерявшего контроль над собой „блогера“. Благо вспоминать студенческое каратэ не пришлось», — подчеркнул он.

    После драки в парламенте единороссы намерены обратиться в МВД и мандатную комиссию.