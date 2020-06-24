Драку депутатов Саратовской облдумы сняли на видео

Конфликт в парламенте начался с того, что коммунист Николай Бондаренко начал снимать на телефон и комментировать выступление депутата от «Единой России». Когда его попросили прекратить, он начал оскорблять оппонентов. Такого поведения не стерпел единоросс Анатолий Ципящук, который ударил «оператора» бутылкой с водой. Видео начавшейся драки появилось в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как Бондаренко поднимается на трибуну, чтобы начать выяснять отношения. Но в этот момент его коллеги по партии начинают поливать единоросса водой. Вниз спускается Дмитрий Чернышевский, которого также обливают. Все это перерастает в массовую драку.

Сам Дмитрий Чернышевский на своей странице в Facebook написал, что все началось с истерики коммунистов по поводу флажков с государственной символикой, которые «Единая Россия» выставила в зале заседаний.

«Закончилось нападением вконец потерявшего берега Николая Бондаренко на депутата Анатолия Ципящука, который ему по возрасту в отцы годится», — отметил депутат.

По его словам, в таком поведении депутатов велика вина председателя областной думы, который на требование пресечь такое поведение депутатов заявил, что подаст заявление в мандатную комиссию, но никаких мер принято не было. В итоге все переросло в потасовку.

«Когда я увидел, как он набросился на совсем не молодого Анатолия Федоровича Ципящука, пришлось вмешаться и жестко остановить потерявшего контроль над собой „блогера“. Благо вспоминать студенческое каратэ не пришлось», — подчеркнул он.

После драки в парламенте единороссы намерены обратиться в МВД и мандатную комиссию.