Азербайджанская диаспора открестилась от участников драки в Новой Москве

Мужчины, напавшие на отца с ребенком в Новой Москве, являются гражданами России. Они не имеют к Азербайджану никакого отношения. Поэтому СМИ лучше не указывать их национальность в новостях.

Об этом «Газете.Ru» заявил глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.

«Говорить о том, что это азербайджанцы, понаехали, здесь совершают только преступления и никакой пользы от них нет, ни к чему хорошему не приведет. Мы осуждаем этот поступок вне зависимости от национальности», — сказал Тагиев.

По его мнению, СМИ, подчеркивая национальность преступника, могут способствовать разжиганию межнациональной розни в обществе. Люди, которые живут в России и пытаются стать ее достойными гражданами начнут бояться.

«У нас тоже есть семьи, дети. Кавказец или нерусский — это не значит, что это преступник и обязательно надо его бить или убегать от него», — посетовал Тагиев.

Рассуждая о дискуссии, которая всколыхнула общество после резонансного случая в Ватутинках, адвокат Дмитрий Панфилов подчеркнул, что российские законы уже ограничили распространение информации об иностранцах. Эти правила надо выполнять. В противном случае можно столкнуться с жесткой реакцией Роскомнадзора или правоохранительных органов.