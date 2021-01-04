Драки Снегурочек и конфликт из-за караоке. Перечислены необычные тревожные вызовы в новогодние праздники

В среднем за время новогодних праздников в России происходит около 30 тысяч тревожных вызовов. Среди самых необычных оказались драки Дедов Морозов и Снегурочек, а также ссоры из-за песни в караоке. Кроме того, жители страны спорили о праве запустить фейерверк, рассказал гендиректор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков.

По словам Цыбакова, в среднем с 25 декабря по 10 января происходит порядка 30 тысяч выездов по сигналам тревоги. Чаще всего конфликты вспыхивают днем (70%). На бары, рестораны и кафе приходится 31,5% вызовов, на магазины с продуктами — 28%, а на все остальные магазины — 17%. По типам правонарушений первое место занимает хулиганство — 51%.

«Например, в 6 утра 1 января в городе Смоленске, в одном из ресторанов, завязалась драка между несколькими Дедами Морозами и Снегурочками, которые не хотели покидать заведение», — процитировало гендиректора компании РИА «Новости».

Еще один тревожный вызов был сделан вечером 31 декабря в Челябинске. Там подрались соседи из-за того, что один из них в костюме Деда Мороза пришел поздравлять сына второго. В итоге сюрприз привел к рукоприкладству. Другую драку, уже в Воронеже, устроили 30 человек из-за нехватки фейерверка. Жители никак не могли решить, кому предоставить возможность запустить салют. В Казани посетители караоке не хотели уступать друг другу очередь спеть песню. Драка нескольких человек переросла в массовую потасовку.

Также 13% тревожных вызовов приходится на незаконное проникновение. В качестве примера Цыбаков привел выезд 4 января в Нижнем Новгороде. Неизвестные пробрались в торговый центр, чтобы поиграть в игровые автоматы. Позже в одном из магазинов города бомж решил устроить себе ночлежку. Туда же проник другой мужчина, который подрался с первым из-за теплого помещения.