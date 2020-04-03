Драка соседей привела к уголовному делу

Детский конфликт на игровой площадке может спровоцировать серьезную потасовку между родителями. Так случилось в ситуации Дмитрия Новикова. Он, по его словам, сделал замечание соседскому сыну, а на следующий день в дверь постучался папа ребенка Дмитрий Казаченко, как он сам представился. Конфликт начался прямо в подъезде.

«Он сразу же, сходу стал мне говорить, когда мы отошли к лифтам, что он меня замочит. И что он меня побьет. Спрашивал, зачем я подходил к его жене. Я много раз повторял, что это детский сад, что я ничего не сделал. Что все было максимально вежливо. Тем более я не орал на нее матом никак», — сказал Дмитрий Новиков.

Потасовку сняли на камеру. На видео запечатлен момент начала драки. Новиков в стойке говорит Казаченко: «Нападай первым, если хочешь». Итог — разбитый нос Казаченко и уголовное дело на Новикова. Хотя, по словам Дмитрия Новикова, Казаченко разбил нос в процессе потасовки. А не от его прямого удара.

«По документам там он то ли девять дней, то ли 21 день должен был лежать в больнице. Но очевидцы видели его на улице. Он работает риэлтором. И постоянно разъезжает по городу. Пушкино, Ивантеевка. Иногда в Москву. На третий день его уже видели на улице. И таких повреждений о которых он говорит я не видел», — говорит Дмитрий Новиков.

Сосед же заявляет, что у него множественные переломы глазницы, носа, сотрясение и другие травмы. А это — средняя степень тяжести.

Сам Дмитрий Казаченко сначала согласился дать комментарий нашему каналу. Однако, в последний момент передумал. Что случилось — не объяснил.

На Новикова заведено уголовное дело по статье 112 — умышленное причинение повреждений средней степени тяжести. Теперь со своим визави мужчина встретится в суде.