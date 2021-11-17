Драка медика и пациента в ковидной больнице Тулуна попала на видео

В одной из больниц Иркутской области женщина-медик подралась с пациентом. Конфликт возник из-за того, что специалист поздно вышла на смену.

Потасовка возникла в ковидном госпитале Тулунской городской больницы, рассказал в Instаgrаm мэр Тулуна Юрий Карих.

На опубликованном в соцсетях видео пришедший в медицинское учреждение мужчина возмущался, что при начале работы больницы в 08:00 прием в 09:00 еще не начался.

Пациент начал скандалить и обматерил врача, специалист ответила тем же. Между ними завязалась потасовка. Медик заявила, что прием не начнется, пока агрессор останется в больнице.

«Обе стороны конфликта понесли ответственность: врач уволена, пациенту грозит административная ответственность за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и использование нецензурной лексики», — уточнил на следующий день Карих.

Участвовавшая в скандале инфекционист, добавили СМИ, уволилась. Главный врач больницы принесла извинения за сотрудницу.