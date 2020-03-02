Драгоценные камни нашли в доме священника
В бывшем доме священника Сен-Тропе рабочие нашли драгоценные камни. Клад с сапфирами, рубинами, изумрудами и алмазом обнаружили при реконструкции здания. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Камни были найдены во время разбора камина. Там находился тайник. В нем было несколько портсигар, в каждом из которых лежали драгоценные камни.
Всего внутри рабочий обнаружил шесть камей. Стоимость клада будет поделена между обнаружившим его рабочим и новым владельцем здания.