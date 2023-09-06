Эксклюзив 06 сентября 2023, 12:36 DPD опровергла продажу ее бизнеса конкурентам «360»: российская служба доставки DPD опровергла данные о продаже компании Unsplash

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Французская группа GeoPost начала переговоры о продаже своей российской службы доставки DPD, сообщили источники «Коммерсанта» на рынке. Издание уточнило, что переговоры якобы идут с крупными логистическими операторами ПЭК и «Деловые линии». Однако источники «360» в компании опровергли эти данные.

«Нам сообщили, что эта информация является фейком. GeoPost принципиально не ведет переговоров с конкурентами, и это было ее позицией с самого начала», — рассказали сотрудники DPD.

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Начальство призвало их не обращать внимания на вбросы. Появилось предположение, что распространение таких слухов — происки конкурентов. Компания планирует опубликовать официальное опровержение в течение дня. Работа DPD с клиентами, подрядчиками и сотрудниками продолжается без каких-либо изменений.

DPD в России относится к международному холдингу GeoPost. Доставка работает в 200 странах мира и 35 тысячах населенных пунктов.