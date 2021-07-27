Ученые назвали безопасную дозу алкоголя для сердца
Ученые из Университетского колледжа Лондона нашли полезную для сердца дозу алкоголя. Для этого им пришлось изучить результаты предыдущих 12 исследований.
Ученые обработали сведения по более чем 48 тысячам мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями за последние 20 лет, а также данные о среднем потреблении алкогольных напитков из базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, британского биобанка UK Biobank. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на журнал BMC Medicine.
Практически не рисковали получить сердечно-сосудистое заболевание люди, которые потребляли около шести граммов алкоголя в сутки. Полбокала алкоголя (15 граммов) риск увеличивался, но все равно меньше, чем у непьющих. Проблем с сердцем не возникало и у тех, кто выпивал бутылку пива и полбутылки вина. Они попали в одну группу риска с непьющими.
Ученые также выяснили, что риск повторного инфаркта или инсульта снижался на 50% у тех, кто пил в день по шесть граммов алкоголя, чем у непьющих, а риск смерти — на 21%.
В результате ученые высчитали идеальную дозу, которая будет безопасна для сердца — 105 граммов алкоголя в неделю (бутылка вина или три бутылки пива средней крепости).