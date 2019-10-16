Дознаватели Истры отметили профессиональный праздник на рабочем месте
День дознавателя в Истре начался в тире отделения полиции. С прической и на каблуках девушки стреляют из пистолета Макарова. В тир они ходят каждую неделю, но на службе применять оружие практически не приходится.
«Дознаватель, конечно, не задерживает преступника, не участвуют в погонях. Дознаватель в своей профессиональной деятельности выезжает на место происшествия, то есть от этого начинается само уголовное дело. Как будут собраны доказательства, от этого будет зависеть доказательная база», — рассказала начальник отдела дознания ОМВД по городскому округу Истра Елена Мартынцова.
Дознаватель расследует уголовные дела небольшой и средней тяжести. Правда, в более сжатые сроки, нежели следователь. Зачастую дознаватель работает с сотрудниками ППС и оперативниками.
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По случаю праздника в этот раз на вызов отправился единственный мужчина в отделе дознания Истры. Поступило сообщение о мелкой краже в магазине. Предполагаемого преступника заметила продавщица, задержал охранник.
«Заметила по камере видеонаблюдения данного гражданина, который зашел в торговый зал, положил товар за пазуху и вышел через кассовую зону, не оплатив товар», — сказала продавщица магазина.
Задержанный признал свою вину, его доставили в отделение. Теперь подозреваемого ждет допрос в присутствии адвоката и сотрудника дознания.