Дознаватели Истры отметили профессиональный праздник на рабочем месте

Свой профессиональный праздник отметили сотрудники службы дознания. Это одно из самых молодых подразделений в системе органов внутренних дел. По статистике, большинство его сотрудников — женщины. Один день с дознавателями из Истры провел корреспондент «360».

День дознавателя в Истре начался в тире отделения полиции. С прической и на каблуках девушки стреляют из пистолета Макарова. В тир они ходят каждую неделю, но на службе применять оружие практически не приходится.

«Дознаватель, конечно, не задерживает преступника, не участвуют в погонях. Дознаватель в своей профессиональной деятельности выезжает на место происшествия, то есть от этого начинается само уголовное дело. Как будут собраны доказательства, от этого будет зависеть доказательная база», — рассказала начальник отдела дознания ОМВД по городскому округу Истра Елена Мартынцова.

Источник фото: телеканал «360»

Дознаватель расследует уголовные дела небольшой и средней тяжести. Правда, в более сжатые сроки, нежели следователь. Зачастую дознаватель работает с сотрудниками ППС и оперативниками.

Источник фото: телеканал «360»

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По случаю праздника в этот раз на вызов отправился единственный мужчина в отделе дознания Истры. Поступило сообщение о мелкой краже в магазине. Предполагаемого преступника заметила продавщица, задержал охранник.

«Заметила по камере видеонаблюдения данного гражданина, который зашел в торговый зал, положил товар за пазуху и вышел через кассовую зону, не оплатив товар», — сказала продавщица магазина.

Источник фото: телеканал «360»

Задержанный признал свою вину, его доставили в отделение. Теперь подозреваемого ждет допрос в присутствии адвоката и сотрудника дознания.