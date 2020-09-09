Дождливая погода ожидается в Башкирии на этой неделе

Отмечается, что погода в республике изменится с четверга. Начнутся ветра и дожди из-за уходящего скандинавского антициклона.

Днем столбик термометра будет подниматься до 20-25 градусов тепла, по ночам опускаться до 4-10 градусов со знаком плюс. Небольшие заморозки ожидаются на юго-востоке Башкирии.

С 10 числа температура понизится до плюс 15-20 градусов.