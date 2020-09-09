Дождливая погода ожидается в Башкирии на этой неделе
С 10 сентября на территорию Башкирии придут дожди, заявили синоптики. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Башгидрометцентр.
Отмечается, что погода в республике изменится с четверга. Начнутся ветра и дожди из-за уходящего скандинавского антициклона.
Днем столбик термометра будет подниматься до 20-25 градусов тепла, по ночам опускаться до 4-10 градусов со знаком плюс. Небольшие заморозки ожидаются на юго-востоке Башкирии.
С 10 числа температура понизится до плюс 15-20 градусов.