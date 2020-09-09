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    09 сентября 2020, 16:30

    Дождливая погода ожидается в Башкирии на этой неделе

    Анастасия Кременчугская

    С 10 сентября на территорию Башкирии придут дожди, заявили синоптики. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Башгидрометцентр.

    Отмечается, что погода в республике изменится с четверга. Начнутся ветра и дожди из-за уходящего скандинавского антициклона.

    Днем столбик термометра будет подниматься до 20-25 градусов тепла, по ночам опускаться до 4-10 градусов со знаком плюс. Небольшие заморозки ожидаются на юго-востоке Башкирии.

    С 10 числа температура понизится до плюс 15-20 градусов.

    Новости SMI.FM