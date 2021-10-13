Дождливая погода ожидает жителей Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал москвичам, какая погода их ожидает на текущей неделе. По его словам, из-за понижения давления в столице будет пасмурно и облачно, придут дожди. Об этом написал RT.

Синоптик также отметил, что солнечных дней в Москве на этой неделе будет мало. Осадки в виде дождей продолжатся и после выходных.

«Ночные температуры в диапазоне +5…+7 градусов. А вот днем температура, наоборот, станет ниже, потому что солнечные лучи не будут пробиваться через плотный слой облаков… Поэтому днем ожидается +7…+9 градусов. К выходным температура также понизится. Ночью ожидается +2…+3 градуса, а днем — +6…+8. Уже вполне себе осенняя погода», — заключил Вильфанд.