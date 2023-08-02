Общество 02 августа 2023, 14:30 Дожди с грозами придут в Челябинскую область в ближайшие дни

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Ухудшение погоды с дождями и грозами ожидает жителей Челябинской области в конце этой рабочей недели. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в четверг столбики термометров в некоторых районах области опустятся до девяти градусов. Температура воздуха ночью в пятницу будет в пределах 13-18 градусов.

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Кроме того, в ближайшие дни в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.