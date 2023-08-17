Общество 17 августа 2023, 15:23 Дожди с грозами придут в Челябинскую область на этих выходных

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Ухудшение погоды ожидает жителей Челябинской области на предстоящих выходных. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 августа, в регион придут кратковременные дожди с грозами. Непогода с усилением ветра до 12 метров в секунду продолжится и ночью.

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Отмечается, что в воскресенье днем столбики термометров опустятся до +21 градуса, ночью температура воздуха составит +11 градусов.