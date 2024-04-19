19 апреля 2024, 13:06
Дожди с грозами накроют Ростовскую область в выходные
Синоптики составили прогноз погоды для Ростовской области на выходные. Местных жителей ожидает потепление, сообщил сайт RostovGazeta.ru.
В субботу, 20 апреля, столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Однако регион могут накрыть кратковременные грозовые дожди. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.
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В воскресенье сохранятся аналогичные условия. На востоке области воздух прогреется до +28 градусов.
Прогноз погоды
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