Общество 19 апреля 2024, 13:06 Дожди с грозами накроют Ростовскую область в выходные

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Синоптики составили прогноз погоды для Ростовской области на выходные. Местных жителей ожидает потепление, сообщил сайт RostovGazeta.ru.

В субботу, 20 апреля, столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Однако регион могут накрыть кратковременные грозовые дожди. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

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В воскресенье сохранятся аналогичные условия. На востоке области воздух прогреется до +28 градусов.