07 сентября 2023, 19:16
Дожди с градом придут в Челябинскую область 8 и 9 сентября
Похолодание с сильными дождями и градом ожидает жителей Челябинской области в пятницу и субботу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, столбики термометров ночью 8 сентября могут опуститься до +4 градусов, днем температура прогреется до +20. В субботу, 9 сентября, прогнозируются грозы и туман.
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Отмечается, что в эти два дня порывы ветра в регионе могут достигать 14-17 метров в секунду.
Прогноз погоды
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