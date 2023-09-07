Общество 07 сентября 2023, 19:16 Дожди с градом придут в Челябинскую область 8 и 9 сентября

Читать 360tv в

Похолодание с сильными дождями и градом ожидает жителей Челябинской области в пятницу и субботу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров ночью 8 сентября могут опуститься до +4 градусов, днем температура прогреется до +20. В субботу, 9 сентября, прогнозируются грозы и туман.

Реклама

Отмечается, что в эти два дня порывы ветра в регионе могут достигать 14-17 метров в секунду.