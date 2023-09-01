Общество 01 сентября 2023, 17:41 Дожди придут в Волгоград на выходных

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Сильные дожди с грозами ожидают жителей города Волгограда в ближайшие два дня. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на данные регионального ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, ливни пройдут в городе 2 сентября. Столбики термометров ночью опустятся до +9 градусов, днем воздух прогреется до +27 градусов.

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Отмечается, что также сильные осадки ожидаются в воскресенье, 3 сентября. В этот день прогнозируется туман и усиление ветра до 11 метров в секунду.