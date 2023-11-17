Общество 17 ноября 2023, 13:25 Дожди придут в Ростов-на-Дону на выходных

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Резкое похолодание с дождями ожидает жителей Ростова-на-Дону на предстоящих выходных, 18 и 19 ноября. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

По прогнозам синоптиков, в субботу столбики термометров днем поднимутся до +8 градусов, ночью температура опустится до +4 градусов, также прогнозируются осадки. В воскресенье ожидается облачная погода с дневной температурой воздуха до +6 градусов.

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Отмечается, что снегопад в Ростове-на-Дону в ближайшее время маловероятен.