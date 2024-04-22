22 апреля 2024, 13:51
Дожди придут в Петербург с 22 апреля
Дождливая погода ожидает жителей Санкт-Петербурга с этого понедельника, 22 апреля. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал главного синоптика города Александра Колесова.
По прогнозам специалиста, сегодня днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Вечером с юга области пройдет холодный атмосферный фронт, местами в регионе ожидаются грозы. Вечером 23 и 24 апреля возможен снег.
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Колесов подчеркнул, что следующий циклон, который принесет в Петербург тепло и дожди, придет 25–26 апреля.
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