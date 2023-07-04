Общество 04 июля 2023, 18:03 Дожди придут в ближайшие дни в Курганскую область

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Грозы ожидают жителей Курганской области в ближайшие дни. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт регионального гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в период с 5 по 7 июля в регионе пройдут сильные дожди с порывистым ветром до 15 метров в секунду. В среду столбики термометров могут подняться до +33 градусов.

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Как сообщил RT, в последующие два дня дневная температура воздуха будет варьироваться от 26 градусов до 31.