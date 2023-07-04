04 июля 2023, 18:03
Дожди придут в ближайшие дни в Курганскую область
Грозы ожидают жителей Курганской области в ближайшие дни. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт регионального гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в период с 5 по 7 июля в регионе пройдут сильные дожди с порывистым ветром до 15 метров в секунду. В среду столбики термометров могут подняться до +33 градусов.
Реклама
Как сообщил RT, в последующие два дня дневная температура воздуха будет варьироваться от 26 градусов до 31.
Курганская область
Прогноз погоды
Реклама
Реклама