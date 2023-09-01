Общество 01 сентября 2023, 17:31 Дожди придут в Белгородскую область в эти выходные

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Дожди с грозами ожидают жителей Белгородской области в первые выходные осени. Об этом сообщил сайт bel.ru.

По прогнозам синоптиков, в субботу ночью в некоторых районах региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Столбики термометров днем 2 сентября поднимутся до +27 градусов, также прогнозируется усиление ветра до 12 метров в секунду.

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Отмечается, что в воскресенье, 3 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями.