01 сентября 2023, 17:31
Дожди придут в Белгородскую область в эти выходные
Дожди с грозами ожидают жителей Белгородской области в первые выходные осени. Об этом сообщил сайт bel.ru.
По прогнозам синоптиков, в субботу ночью в некоторых районах региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Столбики термометров днем 2 сентября поднимутся до +27 градусов, также прогнозируется усиление ветра до 12 метров в секунду.
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Отмечается, что в воскресенье, 3 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями.
Прогноз погоды
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