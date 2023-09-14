Общество 14 сентября 2023, 18:17 Дожди придут на Ставрополье на выходных

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Дожди с грозами ожидают жителей Ставропольского края в эту субботу. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 15 сентября, будет преимущественно без осадков. В субботу в некоторых районах края пройдут дожди, воздух прогреется до +25 градусов.

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Отмечается, что в ближайшие два дня в регионе прогнозируется ветер с порывами до 11 метров в секунду.