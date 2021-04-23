Дожди пообещали жителям Петербурга

Пасмурная погода с осадками пришла в Петербург. Это произошло из-за циклона «Зохан». Об этом рассказал на своей странице в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погоду в городе 23 апреля определит холодная часть циклона «Зохан». Температурный режим в этот день будет в пределах 8-10 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду, сообщил синоптик.

Проживающих в Петербурге ожидает неустойчивая пасмурная погода с возможными прояснениями. Может пройти дождь, добавили в Nation News.