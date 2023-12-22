Общество 22 декабря 2023, 15:11 Дожди обрушатся на Ростов-на-Дону со следующей недели

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Дождливая погода ожидает жителей Ростова-на-Дону со следующей недели, с 25 декабря. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

По прогнозам синоптиков, город будет заливать сильными дождями преимущественно с понедельника по среду. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +7 градусов. В четверг, 28 декабря, ожидается снег с дождем.

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Отмечается, что на этих выходных похолодает до нуля градусов днем, в ночное время в городе прогнозируют заморозки.