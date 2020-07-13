Дожди идут на Подмосковье. Воробьев поручил всем службам проверить инфраструктуру округов

На Подмосковье надвигается очередной циклон — сильные дожди ожидаются в ближайшие дни. Губернатор Московской области поручил всем службам быть на 100% готовыми к непогоде.

«В ближайшие несколько дней на западе Подмосковья ожидают сильные осадки, до 60% от месячной нормы. Поручил всем службам вместе с главами и МЧС проверить инфраструктуру в первую очередь в городских округах: Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна, Одинцово», — рассказал он на своей странице в Instagram.

Об итогах проверок главы служб должны доложить Воробьеву до 15:00 14 июля.

Сильнейшие ливни накрывают регион уже не первый раз этим летом. Так, в начале июля в Подмосковье за одни только сутки зафиксировали 151% осадков от месячной нормы.

За время непогоды упало около 130 деревьев, а в Рузском округе прорвало дамбу и размыло дорогу. Глава региона заявил, что последствия практически устранены, сейчас продолжается уборка мусора и очищение русла реки. Окончательно восстановительные работы закончат к концу недели.