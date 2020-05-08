Дожди и облачность спрогнозировали в Москве и Подмосковье
В течение дня в Москве и Московской области ожидаются кратковременные дожди, которые продолжатся ночью и в субботу, на 9 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
8 мая в Москве днем будет от 14 до 16 градусов тепла, ночью температура опустится до +7 градусов.
В Московской области ожидается немного теплее: от 12 до 17 градусов. Зато ночью в некоторых районах похолодает до +4 градусов. Пока же в столичном регионе ограничена видимость из-за дымки.
Ветер будет северным и северо-западным с максимальной скоростью в 10 метров в секунду.
Атмосферное давление в московском регионе составит 744 миллиметров ртутного столба.
Облачная и дождливая погода продолжится и на 9 мая. Из-за этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил, что властям потребуется разгон облаков для проведения авиапарада. По его словам, решение о воздействии на природу будут принимать вечером 8 мая.