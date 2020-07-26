Дожди и грозы придут в Москву 26 июля

«Сегодня синоптическую ситуацию будет определять смещающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт», — отметил синоптик.

Он принесет облачную с прояснениями погоду, местами вызовет кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Воздух в столице прогреется до +23…+25, а по Московской области — до +21...+26.

Продолжится повышение температурного фона, которое началось накануне. Показания термометров будут снова в рамках климатической нормы.

Кроме того, в Москве в течение суток может выпасть до пяти миллиметров осадков. Ветер подует с юго-запада, его порывы достигнут трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. А это выше нормы, добавил метеоролог.

Ранее метеорологи дали прогноз на следующую неделю. Погода будет по-летнему теплой и комфортной. Столбики термометра поднимутся до показателей +22…+27 градусов, или даже до +28.

Начало августа в европейской части России будет прохладным. Это предварительные расчеты синоптиков.