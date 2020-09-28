Дождевики и резиновые сапоги назвали неподходящей для города одеждой
Врач-дерматолог и терапевт Лариса Алексеева заявила в беседе с радио Sputnik, что жителям мегаполисов не нужны ни дождевики, ни резиновые сапоги. В больших городах спрятаться от дождя довольно просто, а осадки идут не так часто.
«Можно носить зонтик, есть, где укрыться, есть транспорт. Дождевики — это крайняя мера, подходящая для дачи или похода за грибами. Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция», — отметила Алексеева.
Не исключено, что из-за такой одежды поднимется артериальное давление. Ткань плохо пропускает воздух, а значит, вероятны кожные болезни и невралгии. Если оказаться на сквозняке, то можно простыть.
Ноги в резиновых сапогах потеют, а воздух в них не циркулирует, что способствует развитию грибковых заболеваний. В неутепленной обуви тоже легко подхватить простуду.
С лужами в городе справятся кожаные сапоги, ботинки или кроссовке на толстой подошве. Ногам при этом они не навредят. Одежду стоит подбирать так, чтобы она не только удерживала тепло, но и позволяла воздуху циркулировать. Подойдет куртка на синтепоне или на пухе с капюшоном.
«Дождевики и резиновые сапоги — одежда для деревни или похода в лес», — заключила врач.