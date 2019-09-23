Дождались тепла. Отопительный сезон стартовал в Подмосковье

В Подмосковье начался отопительный сезон. Тепло подано уже более чем на 90% объектов социальной сферы, работающих на территории региона, среди них учреждения здравоохранения, школы и детские сады. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

«В настоящее время в Московской области обеспечена готовность к подаче тепла на все социально значимые объекты. Включение теплоснабжения происходит по мере готовности внутренних теплосетей каждого конкретного объекта к приему теплоносителя. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работает региональный штаб, который отслеживает ситуацию с подачей тепла и оперативно решает все возникающие вопросы», — отметил Дмитрий Пестов.

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Кроме того, теплом в Московской области начали обеспечивать и многоквартирный жилой фонд. Как стало известно, в первой половине дня начали отапливать уже порядка 30% МКД, и с каждым часом этот показатель увеличивается.

Федеральным законодательством установлен критерий для включения отопления — в течение пяти дней должна удерживаться среднесуточная температура менее восьми градусов. При этом по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева подачу тепла на социально значимые объекты и жилой фонд начали досрочно. Первые школы и детские сады в Подмосковье отапливаются уже с 19 сентября.