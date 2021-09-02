Дождь из насекомых выпал в Якутии. Видео

Один из жителей якутского села заснял на видео последствия дождя из насекомых. На кадры попала веранда, полностью засыпанная жуками.

Снятый мужчиной ролик опубликовал Telegram-канал YKT TOP. На кадрах видно, что мужчина выходит из дома на веранду, где копошатся тысячи жуков. Из-за насекомых не видно даже напольного покрытия.

Дождь из насекомых прошел в селе Сулгаччы Амгинского улуса. В комментариях под видео один из пользователей уточнил, что веранду засыпало не жуками, а водяными хищными клопами.

«Видимо у них в этом году массовый выход — прилетели на свет», — предположил подписчик.

Еще в 2018 году в Гидрометцентре поясняли, что случаи обрушения дождей из насекомых могут быть связаны с метеорологией. Насекомые попадают в сильный поток воздуха, который переносит их на дальние расстояния.