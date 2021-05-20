Дождь из искр обрушился на прохожих во время грозы в Петербурге. Видео

Дождь из искр обрушился на прохожих во время сильной грозы в Санкт-Петербурге 20 мая. Молния ударила в металлическую конструкцию на крыше здания, возле которого находились люди. Видео опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что два человека проходят навстречу друг другу возле здания на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. В этот момент сверху начинают сыпаться крупные искры, которые падают в опасной близости от прохожих. Испуганные люди пытаются увернуться от необычного дождя. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь во время этого происшествия.

Ранее, 18 мая, на Санкт-Петербург обрушилась сильная гроза. Очевидцы засняли молнии, которые били в разные высокие здания города, в том числе в Исаакиевский собор. Удар пришелся в крест. В результате никто не пострадал, потому что собор оборудован системой громоотводов. Она сработала в штатном режиме.

Однако из-за сильной грозы в нескольких населенных пунктах Петербурга и Ленобласти пропало электричество. Кроме того, пострадали четыре человека, об их состоянии ничего не известно.