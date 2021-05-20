Дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве и Подмосковье 20 мая

В Москве и Подмосковье 20 мая ожидаются дождь, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в четверг температура воздуха поднимется до +21…23 градусов.

В ночь на 21 мая в столице и области пройдет кратковременный дождь, столбики термометра опустятся до +11…+13 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Поднимется юго-восточный, южный ветер до 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

В Московской области ожидается днем 20 мая до +18…+23 градусов, в ночь на 21 мая — до +8…+13 градусов.

В последний рабочий день недели в столице температура воздуха опустится до +16…+18 градусов, а в Подмосковье — до +14…+18 градусов. В регионе ожидается кратковременный дождь.

Ранее синоптики рассказали, когда в столице и Подмосковье начнется купальный сезон. По мнению специалистов, аномальная жара в Центральной России не ускорит его наступление. Купаться в водоемах Москвы и области можно будет не раньше-календарного лета.