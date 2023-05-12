Общество 12 мая 2023, 10:40 ДОВСЕ назвали изжившим себя документом Глава делегации РФ Гаврилов: ДОВСЕ перестал отвечать национальным интересам России РИА «Новости»

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Дальнейшее участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не отвечало бы национальным интересам страны, заявил ТАСС Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Он подчеркнул, что этот документ окончательно себя изжил.

По словам Гаврилова, на сегодняшний день можно говорить об остром дефиците доверия в Европе, а в таких условиях не получится создать новую архитектуру контроля. Время для разговоров о будущем режиме контроля над обычными вооружениями в Европе еще не пришло, констатировал собеседник агентства.

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«Контроль над вооружениями — это часть гораздо более широких взаимоотношений государств в области безопасности», — напомнил он.

О том, что Россия решила денонсировать ДОВСЕ, стало известно 10 мая. Действие договора РФ приостановила еще в 2007 году.